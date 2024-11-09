Американка Гауфф стала победительницей Итогового турнира WTA

Гауфф в нынешнем сезоне выиграла турниры в Пекине и Окленде, дошла до полуфиналов на Australian Open и «Ролан Гаррос». На Итоговом турнире WTA она играла третий год подряд, в прошлом сезоне американка остановилась на стадии ½ финала.