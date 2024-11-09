Американка Гауфф стала победительницей Итогового турнира WTA

Американская теннисистка Кори Гауфф стала победительницей Итогового турнира WTA.
В финальном матче 20-летняя американка, третья ракетка мира, обыграла 22-летнюю китаянку Чжэн Циньвэнь (седьмая ракетка) со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).
Это был самый молодой за 20 лет финал Итогового турнира WTA. В 2004-м титул разыгрывали 17-летняя Мария Шарапова и 23-летняя Серена Уильямс (победила тогда россиянка).
Гауфф в нынешнем сезоне выиграла турниры в Пекине и Окленде, дошла до полуфиналов на Australian Open и «Ролан Гаррос». На Итоговом турнире WTA она играла третий год подряд, в прошлом сезоне американка остановилась на стадии ½ финала.
Чжэн Циньвэнь стала второй китаянкой в истории, дошедшей до финала Итогового турнира WTA. Первой была Ли На в 2013-м, уступившая в решающем матче Серене Уильямс.
Чжэн Циньвэнь впервые выступала на Итоговом турнире WTA. В нынешнем сезоне китаянка завоевала золото на Олимпийских играх в Париже, дошла до финала Australian Open, а также выиграла турниры в Палермо и Токио.
За победу на Итоговом турнире Гауфф получит $4,47 млн призовых, Чжэн Циньвэнь — $1,97 млн.