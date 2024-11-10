Мирра и Эрика Андреевы назвали цели на следующий сезон

Мирра. У меня всё банально. Я не ставлю себе супербольшие цели, а смотрю на задачи поменьше, но которые знаю, что я точно достигну и не разочаруюсь в себе. Так что сейчас я хотела бы зайти в топ-10. Кажется, что всего шесть позиций, но там разница в очках большая. Чем выше стоишь, тем медленнее идёшь по рейтингу вверх.