16-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева рассказала, как будет сдавать ЕГЭ

— У меня сейчас 11-й класс, самый замороченный год. Сейчас немного сложновато. Я постараюсь договориться, чтобы все экзамены сдать онлайн… Ладно, мама будет договариваться. Но я не знаю, разрешат ли сдавать так ЕГЭ.