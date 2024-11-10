У Медведева срыв с кучей двойных на Итоговом. Даниил чудил, разбил ракетку и проиграл

Перед матчем с Тейлором Даниил удивлялся, мол, как же так, мы с ним давно в туре, а друг с другом играли лишь раз. «Просто безумие. Мы с Тейлором уже года три оба в топ-10. В тур мы пришли примерно в одно время, а играли друг с другом всего один раз», — сказал Медведев на пресс-конференции. Тот матч, который имеет в виду Даниил, состоялся в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати в 2022 году. Тогда россиянин добился успеха, выиграв со счётом 7:6 (7:1), 6:3.