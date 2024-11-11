«Мне было смешно». Тейлор Фриц — о поведении Даниила Медведева в матче Итогового турнира

"Мне было смешно. Честно говоря, думаю, что он забавный. Даже когда он играет не со мной, он всегда меня смешит. Я смеялся между розыгрышами, когда он жонглировал своей ракеткой. Потом держал ракетку обратной стороной при счёте 0:40.