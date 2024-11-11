«Я чувствую себя ужасно». Алькарас и Медведев истощены — они кричат об этом на Итоговом

«Сейчас я устал. Это не выгорание, но что-то такое. Я крутой борец на корте, в своем формате, правда, что может кого-то злить. Однако я всегда буду бороться до конца, как и Андрей Рублёв. Да, сегодня было чуть хуже. Но после US Open, на котором ты всё равно всё отбрасываешь и полностью концентрируешься, идёшь до конца, потому это “Шлем”, я почувствовал, что устал, что я больше не могу бороться с тем, что не зависит от меня. Я слишком часто говорю об этом. Поэтому я устал, будь как будет. Нет уверенности, что отдых поможет вернуться. Но обычно у меня всегда это получалось, я ещё молодой. На предсезонке всегда новые цели и желания. С 2019 года были разные сезоны, были вылеты и падения, но я возвращался. Уверен, что смогу ещё многого добиться», — подчеркнул Медведев.