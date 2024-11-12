Рублёв проиграл Звереву на Итоговом. А в следующем матче Андрея ждёт Алькарас

У обоих теннисистов сразу же здорово полетела подача, так что на приёме ни у одного из соперников не было шансов. До счёта 3:3 включительно на подаче было проиграно лишь два очка на двоих, причём в обоих случаях это был Зверев — соответственно, Рублёв все три своих гейма взял под ноль. Ничего не предвещало беды в седьмом гейме, но россиянин трижды подряд срывал удары с форхенда, ошибаясь по длине, и немец за счёт этого вырвался вперёд с брейком — 4:3.