В сборной Казахстана приняли решение по Рыбакиной

Напомним, что Рыбакина в этом сезоне пропустила матч Кубка Билли Джин Кинг против сборной Японии, который проходил в Токио в апреле. Также из-за болезни она не смогла принять участие в Олимпийских играх и еще более 10 турнирах серии WTA.