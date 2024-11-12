«Я блокировал весь шум, даже свой собственный». Как побеждает спокойный Медведев

Если парижском «шлеме» первый сет держал в напряжении до последнего розыгрыша (6:4), то в этот раз Медведев взял его с явным преимуществом. Хотя де Минаур быстро взял стартовый гейм, а вот на подаче Даниила завязалась серьезная борьба, которая закончилось на длительном «ровно». Правда, уже в следующем гейме россиянин заработал первый брейк-пойнт и тут же его реализовал, переиграв Алекса у сетки. В пятом гейме Медведев вновь удачно сыграл у сетки и довел дело до дьюса. На нем австралиец трижды выходил вперед, но решающий розыгрыш выиграть не получилось. После еще одной ошибки по длине Алекс, видимо, потерял концентрацию. Сначала удобно сыграл под форхенд соперника, а затем допустил двойную ошибку (4:1). Следующий гейм Медведев взял за минуту, а первый сет выиграл всего за 40 минут.