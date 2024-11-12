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Медведев, Рублев и Рыбакина сыграют за одну команду в Мировой теннисной лиге. Андреева и Соболенко — за другую

Стали известны составы команд Мировой теннисной лиги — выставочного турнира, который ежегодно проходит в ОАЭ.

Источник: Getty Images

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют за одну команду вместе с Еленой Рыбакиной из Казахстана и Каролин Гарсией из Франции.

Еще одна россиянка Мирра Андреева попала в одну команду с первой ракеткой мира, белоруской Ариной Соболенко, американцем Тейлором Фрицем и индусом Сумитом Нагалом.

Составы команд Мировой теннисной лиги — 2024

Соколы: Даниил Медведев, Андрей Рублев (оба — Россия), Елена Рыбакина (Казахстан), Каролин Гарсия (Франция).

Ястребы: Мирра Андреева (Россия), Арина Соболенко (Беларусь), Тейлор Фриц (США), Сумит Нагал (Индия).

Коршуны: Ник Кирьос (Австралия), Стефанос Циципас (Греция), Паула Бадоса (Испания), Ясмин Паолини (Италия).

Орлы: Ига Швентек, Хуберт Хуркач (оба — Польша), Каспер Рууд (Норвегия), Барбора Крейчикова (Чехия).

Турнир будет проходить в Абу-Даби с 19 по 22 декабря.