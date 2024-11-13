Синнер — в сете от выхода в полуфинал Итогового турнира. Далее его ждёт битва с Медведевым

"Это приятное чувство. Особенно здорово делиться такими моментами с публикой здесь, в Италии. Всё было бы невозможно без людей, которые у меня есть, ведь этот путь начинался давно. Я только сейчас узнал, что моя мама плакала. Это очень мило. Только близкие знают, сколько жертв мы принесли как семья, когда мне было около 13 лет.