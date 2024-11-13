«В этом году я сделал всё, что мог». Слова Рублёва после поражения от Алькараса в Турине

— Сейчас сложились два матча, где я сделал всё возможное. Где хотелось психануть, я сдерживался. Саша и Карлос играли хорошо, будем работать, чтобы понять, что надо улучшить, чтобы иметь шансы на победу с ними. А матчи, когда мне сносит крышу, в них о теннисе мало что можно сказать. Надо сначала себя научиться эмоционально вести правильно.