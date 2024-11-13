Юниорская сборная Казахстана обыграла четырехкратных чемпионов мира

Следующими на корт вышли две первые ракетки своих команд: Зангар Нурланулы и Муаз Куаме, который в мировом юниорском рейтинге занимает 52-ю строчку. Игра, как и ожидали многие любители тенниса, получилась зрелищной. Первый сет остался за французом — 6:2, а в последующих двух партиях на корте полностью доминировал Зангар, обыграв оппонента со счетом 6:3, 6:1.