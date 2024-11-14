Зверев одержал 2-ю победу на Итоговом. Он сохранил для Рублёва шансы на выход в полуфинал

«Это всего лишь один матч, но для меня это определённо одна из лучших побед в сезоне. С учётом того, с кем я играю, его уровня, рейтинга и всего остального. Конечно, я очень рад. Думаю, мы увидим, что Карлос будет играть в теннис лучше, чем сегодня, но я воспользовался своими шансами. В последние недели и месяцы я не был [полностью] уверен в себе, так что это была отличная победа для меня, и, надеюсь, смогу развить её, и я бы хотел одержать ещё несколько побед в Турине, но это будет сложно», — признался Каспер на пресс-конференции.