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Даниил Медведев впервые с 2017 года завершил сезон без титула

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые с 2017 года завершил сезон без титула.

Источник: Getty Images

В четверг, 14 ноября, россиянин не смог выйти в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024, уступив первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 4:6. Последний трофей россиянин заработал на «Мастерсе» в Риме в 2023 году.

Таким образом, с первого места в группе Илие Настасе в полуфинал Итогового выходит Янник Синнер, со второго — Тейлор Фриц. Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.