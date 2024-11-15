Даниил Медведев впервые с 2017 года завершил сезон без титула

В четверг, 14 ноября, россиянин не смог выйти в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024, уступив первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 4:6. Последний трофей россиянин заработал на «Мастерсе» в Риме в 2023 году.