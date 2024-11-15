Даниил Медведев объяснил поражение в матче с Янником Синнером на Итоговом турнире

«Смотрел практику Янника перед матчем, он не промахивался. Он сейчас очень уверен в себе. Тяжело играть с ним. Он постоянно оказывает давление на тебя. Я промазал несколько важных мячей, поэтому проиграл», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпоината» Андрей Панков.