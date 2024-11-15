Зверев одолел Алькараса и вышел из группы Итогового. Он оставил Рублёву шансы на полуфинал

Несмотря на 100-процентный результат в двух турах, Зверев не гарантировал себе место в полуфинале по итогам этих встреч. Так что мотивированы были оба участника противостояния. За игрой наверняка с интересом наблюдали Каспер Рууд (одна победа в двух турах) и Андрей Рублёв (0). Особенно, видимо, Андрей, который в этом матче совершенно точно болел за Зверева. Не только потому, что они пребывают в хороших отношениях, но и по той причине, что лишь победа Александра со счётом 2:0 оставляла россиянину хотя бы теоретические шансы на выход в полуфинал.