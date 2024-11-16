Рублёв взял на Итоговом первый сет с 2022-го. Но вслед за Медведевым не попал в плей-офф

Сегодняшняя встреча Рублёва и Рууда имела много интриги и давления, но оба игрока при этом вышли на корт с улыбкой и начали матч уверенно. Первые проблемы возникли у Андрея в третьем гейме: полетели несколько невынужденных с форхенда, стала барахлить первая подача, и исправить это он уже не смог. Вторую россиянин подавал небыструю и надёжную, чем пользовался Каспер. Норвежец старался принимать близко к задней линии и оказываться первым на мяче.