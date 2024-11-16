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Даниил Медведев: «В следующем сезоне буду аккуратнее относиться к целям, потому что в этом году я их не выполнил»

Даниил Медведев подвел итоги сезона после вылета с итогового турнира ATP.

Источник: Reuters

— Чему тебя научил этот сезон?

— Наверное, этот год научил меня тому… Скажем так: многие цели, которые я себе ставил в течение своей карьеры, которые шли постепенно, потому что в 18 лет я ни в коем случае не ставил себе цель быть первой ракеткой мира, но постепенно, то есть войти в сотку, войти в десятку, стать первой ракеткой мира, может быть, выиграть «Шлем».

Многие из целей, которые я ставил, я как бы доходил до них. А в этом сезоне, в принципе, наверное, чуть ли не все цели, которые я себе поставил — и они не сказать чтобы были огромные, это уже не быть там первой ракеткой мира и выиграть «Шлем», — я их не выполнил.

Поэтому сезон научил меня тому, что окей, это не всегда так работает, и надо заново попробовать в следующем году, может быть, чуть, скажем так, чуть с меньшей самоуверенностью… То есть были какие-то цели, которые я такой: все, постараюсь их сделать, и в итоге у меня это не получилось.

То есть на следующий год поставлю себе те же самые цели, но как бы буду к ним аккуратнее относиться — наверное, так я бы сказал, — сказал Медведев в интервью ютуб-каналу «Больше!».