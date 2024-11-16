Даниил Медведев: «В следующем сезоне буду аккуратнее относиться к целям, потому что в этом году я их не выполнил»

Многие из целей, которые я ставил, я как бы доходил до них. А в этом сезоне, в принципе, наверное, чуть ли не все цели, которые я себе поставил — и они не сказать чтобы были огромные, это уже не быть там первой ракеткой мира и выиграть «Шлем», — я их не выполнил.