Синнер сыграет с Фритцем в финале Итогового турнира ATP

Фритцу 27 лет, в мировом рейтинге он занимает пятую позицию. На счету американца восемь титулов ATP. Выход в финал Открытого чемпионата США 2024 года стал для спортсмена лучшим результатом на турнирах Большого шлема. На Олимпиаде 2024 года в Париже Фритц в паре с Томми Полом завоевал бронзовую медаль.