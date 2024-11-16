Синнер сыграет с Фритцем в финале Итогового турнира ATP

РИМ, 16 ноября. /ТАСС/. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер победил норвежца Каспера Рууда в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в итальянском Турине.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу итальянца. В другом полуфинале американец Тейлор Фритц победил представителя Германии Александра Зверева (6:3, 3:6, 7:6 (7:3)). Финальный матч между Синнером и Фритцем пройдет в воскресенье.
Синнеру 23 года, он возглавляет рейтинг ATP с июня. Итальянец выиграл 17 турниров под эгидой организации. В 2024 году теннисист одержал победы на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате США. В 2023 году Синнер в составе сборной Италии стал обладателем Кубка Дэвиса.
Фритцу 27 лет, в мировом рейтинге он занимает пятую позицию. На счету американца восемь титулов ATP. Выход в финал Открытого чемпионата США 2024 года стал для спортсмена лучшим результатом на турнирах Большого шлема. На Олимпиаде 2024 года в Париже Фритц в паре с Томми Полом завоевал бронзовую медаль.
В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь лучших теннисистов мирового рейтинга по итогам года, турнир проходит с 10 по 17 ноября в Турине на покрытии «хард», призовой фонд соревнования составляет более $15 млн. В соревнованиях не принимает участия шестая ракетка мира серб Новак Джокович. Из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2020).