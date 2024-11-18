Парадокс Медведева. Без титула, но с рекордом

На фоне проблем с плечом в активе Даниила — финалы Australian Open и «мастерса» в Индиан-Уэллсе, полуфиналы Уимблдона и «тысячника» в Майами. Медведев пятый сезон подряд финишировал в топ-5 рейтинга АТР, повторив национальный рекорд Евгения Кафельникова. Подавляющее большинство участников мужского тура оказались бы на седьмом небе от таких результатов. Да, россиянин в 2024-м пять раз из шести уступил Синнеру и три из трех — Карлосу Алькарасу. Но разве это стыдно, когда речь идет о главных современных звездах АТР? И проблема в этой ситуации только одна — Даниил приучил, что он на равных бьется с лучшими из лучших. И когда это противостояние складывается не в его пользу, у кого-то это вызывает раздражение.