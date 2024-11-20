Сборная Испании c Надалем и Алькарасом проиграла Нидерландам в Кубке Дэвиса

Ранее Надаль, которому в июне исполнилось 38 лет, заявил, что текущий Кубок Дэвиса станет его последним турниром в карьере. Он 22-кратный победитель турниров Большого шлема, на его счету 14 титулов на «Ролан Гаррос» — никакой другой теннисист не выигрывал один турнир Большого шлема большее количество раз. Также Надаль является двукратным олимпийским чемпионом — в 2008 году он победил в одиночном разряде, в 2016-м — в парном. Испанец занимает второе место в истории тенниса по сумме выигранных призовых за карьеру — свыше 134 миллионов долларов.