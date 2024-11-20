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Сборная Испании c Надалем и Алькарасом проиграла Нидерландам в Кубке Дэвиса

Сборная Испании с Надалем и Алькарасом проиграла в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сборная Нидерландов по теннису обыграла команду Испании в четвертьфинале Кубка Дэвиса, финальная часть которого проходит в испанской Малаге.

Встреча завершилась со счетом 2−1 в пользу нидерландцев. В первом матче испанец Рафаэль Надаль уступил со счетом 4:6, 4:6 нидерландцу Ботику ван де Зандсхюлпу. Во второй игре Карлос Алькарас победил Таллона Грикспора (7:6 (7:0), 6:3). В парном разряде ван де Зандсхюлп и Уэсли Колхоф оказались сильнее Алькараса и Марселя Гранольерса — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Ранее Надаль, которому в июне исполнилось 38 лет, заявил, что текущий Кубок Дэвиса станет его последним турниром в карьере. Он 22-кратный победитель турниров Большого шлема, на его счету 14 титулов на «Ролан Гаррос» — никакой другой теннисист не выигрывал один турнир Большого шлема большее количество раз. Также Надаль является двукратным олимпийским чемпионом — в 2008 году он победил в одиночном разряде, в 2016-м — в парном. Испанец занимает второе место в истории тенниса по сумме выигранных призовых за карьеру — свыше 134 миллионов долларов.

В полуфинале Кубка Дэвиса нидерландцы сыграют с победителями матча Германия — Канада.