«Икона, легенда, источник вдохновения». Великий Надаль ушел и заставил всех рыдать

Я не очень суеверный человек, но ты вывел это на новый уровень. Весь твой процесс, все твои ритуалы. Постановка бутылок с водой, как игрушечных солдатиков, поправление волос, нижнего белья… Всё это с высочайшей интенсивностью. По секрету: мне всё это нравилось. Потому что это было так уникально — это было так в твоём стиле", — написал Федерер на личной странице в соцсетях.