Лучшая парная теннисистка России завершила карьеру. Веснина ушла одновременно с грунтовым королем

По идее завершать карьеру Веснина не собиралась. «В этом году я уже закончила сезон. Под вопросом один турнир, так как я заболела, нахожусь в Москве. Пришлось пройти курс антибиотиков и сняться с азиатской серии, с Пекина и Уханя. Изначально мы с Аней Калинской планировали сыграть пару. Этот сезон под вопросом, но официально я не заявляла о завершении карьеры. Не знаю, с чего начну в следующем сезоне. Это была точно последняя Олимпиада. У меня имеется замороженный рейтинг, есть предложения от девочек сыграть турниры в паре. Пока думаю, буду смотреть по своему самочувствию и календарю. Буду играть только пару», — рассказывала Веснина в конце сентября сайту федерального спортивного телеканала. Но, видимо, все же передумала продолжать в 2025-м. Отметим, что в последнее время Елена активно пробует себя в качестве телекомментатора, поэтому точно вне тенниса не останется.