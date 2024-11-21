Даниил Медведев — Надалю: Надеюсь, ты наслаждался нашими поединками так же, как и я

Когда я был молодым, меня больше всего поражало то, что люди всегда говорили, что ты необыкновенно хорош на грунте, но при этом добавляли: «Посмотрим, что будет на траве, посмотрим на харде». Потом, конечно, ты показал, что можешь быть лучше всех на любом покрытии. Поздравляю, Рафа", — сказал Медведев в ролике ATP.