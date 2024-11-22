«Синнер на голову выше всех. Но без Медведева и Рублева было бы скучно». Мнение из Италии

Принципиальная разница в том, что перечисленные футболисты (а я могла бы еще дополнить список) блистали не один год, а Синнеру еще предстоит доказывать и доказывать, что он и дальше способен выступать на таком же космическом уровне, как в 2024 году. Да, Янник уже вошел в историю итальянского спорта и стал в 23 года живой легендой нашего тенниса, выиграв год назад Кубок Дэвиса, а теперь в роли первой ракетки мира — Итоговый турнир ATP. Но, чтобы превратиться в легенду всего итальянского спорта, Синнеру нужно еще немало потрудиться.