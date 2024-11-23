Экс-тренер Федерера назвал причину спада в игре Карлоса Алькараса во второй части сезона

«Поражение от Джоковича в финале Олимпийских игр в Париже сбило победный настрой Алькараса. Что, пожалуй, было самым сложным для испанца, так это то, что он вступил в борьбу за золото в Париже с большими шансами. Всего несколькими неделями ранее он легко победил Джоковича в финале Уимблдона, и, поскольку ещё ранее он выиграл “Ролан Гаррос”, ожидалось, что он подтвердит свою успешность на Олимпийских играх. Но на другой стороне сетки был чрезвычайно мотивированный лучший теннисист мира всех времён, который, когда это было важно, доказал, что он по праву носит этот ореол.