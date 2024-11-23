«Сделала больно». Рыбакина дважды навредила первой ракетке мира

«Конечно, наибольшее беспокойство в 2024-м году ей доставила травма плеча и личные неприятности летом, из-за чего пришлось пропустить Олимпиаду и почти весть травяной этап сезона. Кроме того, случались и чувствительные поражения.
От второй ракетки мира и главной соперницы Иги Швентек Соболенко потерпела два поражения в финалах турниров в Мадриде и Риме. А Елена Рыбакина из Казахстана сделала больно Арине в решающих матчах Брисбена в январе и недавно в полуфинале Итогового турнира-2024», — пишет сайт.
В текущем году соперницы провели между собой три матча, в которых, две победы одержала Рыбакина. Казахстанка выиграла в финале турнира в Брисбене (Австралия) — 6:0, 6:3 и в рамках недавнего Итогового турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) — 6:4, 3:6, 6:1.
Лишь, в полуфинале турнира в Мадриде Соболенко оказалась сильнее — 1:6, 7:5, 7:6 (5).