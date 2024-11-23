«Сделала больно». Рыбакина дважды навредила первой ракетке мира

«Конечно, наибольшее беспокойство в 2024-м году ей доставила травма плеча и личные неприятности летом, из-за чего пришлось пропустить Олимпиаду и почти весть травяной этап сезона. Кроме того, случались и чувствительные поражения.



От второй ракетки мира и главной соперницы Иги Швентек Соболенко потерпела два поражения в финалах турниров в Мадриде и Риме. А Елена Рыбакина из Казахстана сделала больно Арине в решающих матчах Брисбена в январе и недавно в полуфинале Итогового турнира-2024», — пишет сайт.