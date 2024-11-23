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Энди Маррей будет тренировать Новака Джоковича в межсезонье и до Australian Open

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей будет тренировать 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025. Об этом теннисисты сообщили в социальных сетях.

Источник: Reuters

«Мы играли друг с другом с самого детства. 25 лет мы были соперниками, толкали друг друга за пределы наших возможностей. У нас были одни из самых эпических битв в нашем спорте. Нас называли “меняющими игру”, “рискующими”, “творящими историю”.

Я думал, что наша история закончилась. Оказывается, у неё есть последняя глава. Пришло время одному из моих самых жёстких противников встать в мой угол. Добро пожаловать на борт, тренер Энди Маррей», — написано в заявлении.