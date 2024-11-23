Теннисисты сборной Италии вышли в финал Кубка Дэвиса

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Теннисисты сборной Италии победили команду Австралии и стали финалистами розыгрыша Кубка Дэвиса — 2024, финальная часть которого проходит в испанской Малаге.
Полуфинальное противостояние завершилось с общим счетом 2−0 в пользу итальянцев. В первой одиночной встрече Маттео Берреттини обыграл Танаси Коккинакиса со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 7:5. Во втором матче первая ракетка мира Янник Синнер нанес поражение Алексу де Минауру — 6:3, 6:4.
В финале турнира сборная Италии встретится с командой Нидерландов.
Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии, теннисисты из этих стран отстранены от участия в Кубке Дэвиса. Российские спортсмены имеют право принимать участие в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.