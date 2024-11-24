Синнер повторил достижение «Большой тройки», обыграв де Минора в полуфинале Кубка Дэвиса

В субботу, 23 ноября, Янник Синнер обыграл девятую ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:4 и вывел сборную Италии в финал Кубка Дэвиса второй год подряд. В финале действующие чемпионы встретятся с командой Нидерландов, которые вышли в эту стадию турнира впервые в истории. Янник Синнер сыграет в одиночном матче против Таллона Грикспора.