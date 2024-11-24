Италия защитила титул в Кубке Дэвиса! Синнер повторил редкий рекорд легендарного Федерера

«Это очень много значит. С Алексом было непросто играть. Мы хорошо знаем друг друга. Должен быть осторожен каждый раз. С нетерпением ждал этой игры. Помогло то, что Маттео сегодня выиграл одиночный разряд. Он показал потрясающий теннис. Надеюсь, это придаст нам уверенности на завтра. Это будет сложный и трудный день не только для нас, но и для Нидерландов. Мы просто постараемся сделать всё возможное и посмотрим, что нас ждёт», — сказал Синнер в интервью на корте.