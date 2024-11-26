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Рафаэль Надаль вошёл в топ-10 на турнире по гольфу в Мальорке

Завершивший карьеру 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль принял участие в турнире по гольфу на Балеарских островах.

Надаль показал хорошую подготовку в этом виде спорта и занял место в десятке сильнейших гольфистов на турнире в Мальорке.

«Я люблю гольф в целом. Это здорово, потому что во время игры вы всегда находитесь в красивых местах, а риск получить травму в этом спорте очень мал», — приводит слова Надаля Sportskeeda.

Напомним, 38-летний Надаль на прошлой неделе в последней игре в своей карьере уступил нидерландскому теннисисту Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в рамках четвертьфинального матча Кубка Дэвиса — 2024 между сборными Испании и Нидерландов (2−1).