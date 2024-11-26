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Белоруски проиграли на турнирах ITF в Италии и Португалии

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки потерпели поражения на двух турнирах ITF, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом раунде состязаний в итальянском Сельва-ди-Валь-Гардене с призовым фондом $40 тыс. белоруска Яна Колодынска (643-й номер мирового рейтинга) уступила в двух партиях словацкой теннисистке Виктории Грунчаковой (234) — 2:6, 4:6. Во втором раунде соперницей словачки будет победительница встречи между итальянкой Камиллой Дженнаро (634) и немкой Каролиной Куль (394).

В 1/16 финала турнира в португальском Лозаде с призовым фондом $25 тыс. Юлия Готовко (417) также в двух сетах проиграла португалке Матильде Жорже (330) — 0:6, 4:6. В поединке за выход в четвертьфинал Жорже встретится с победительницей матча между бурундийской теннисисткой Садой Нахиманой (313) и представительницей Португалии Ангелиной Волощук (774).

Соревнования в Италии и Португалии завершатся 1 декабря.