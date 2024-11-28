Международное агентство объяснило, почему Швентек наказали по-минимуму за допинг

«Когда мы обнаружили триметазидин, то стало понятно, что это необычный случай загрязнения препаратом, который в Польше является разрешенным. Но такой статус это вещество имеет не везде. Нельзя снимать со спортсмена вину, даже если оно разрешено в одной стране. Но мы приняли во внимание все обстоятельства и решили, что вменяемая вина должна быть минимальной.



Тем не менее, это важное напоминание для теннисистов, что Мировой антидопинговый кодекс должен соблюдаться, поэтому они должны внимательно изучать любые принимаемые препараты. Внимательное изучение любых добавок поможет минимизировать риск случайного приема запрещенного или загрязненного препарата», — говорится в заявлении ITIA.