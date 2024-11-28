Губерниев: «Начинать надо с себя, а не рассказывать, что все козлы. Мы до сих пор в лесу дедушку Валиевой ищем»

«Мы сейчас можем сколько угодно рассказывать о мировом закулисье, но у людей, значит, была правильная защита, не так ли? Они же как-то защищались, значит, их доводы были признаны убедительными. А мы сейчас в лесу ищем дедушку Валиевой, который после того раза заблудился, и до сих пор мы ему кричим: “Ау, дед, ты где?”. А он нам не отвечает, не отзывается. И все те люди, которые дедушку видели, они тоже пропали. Поэтому начинать надо с себя, а не рассказывать, что все козлы, и у нас двойные стандарты. Вот когда мы с себя будем начинать думать о своей стране, а не что у них, тогда у нас будет счастье», — сказал Губерниев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Советский спорт».