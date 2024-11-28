Евгений Кафельников иронично отреагировал на допинг-дело Иги Швёнтек

«Иногда я задаюсь вопросом: “Какого чёрта я не использовал стероиды на протяжении всей своей карьеры, чтобы играть не 170 матчей в год, а, может быть, 300”? То, что сейчас происходит с теннисом, действительно позор», — написал Кафельников в социальной сети X, использовав эмодзи «палец вниз».