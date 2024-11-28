Швёнтек в день сдачи положительного допинг-теста указала, что принимает сразу 14 добавок

Из отчёта, в частности, следует, что 12 августа, в день, когда теннисистка сдала положительную допинг-пробу, она указала в специальной форме, что принимает сразу 14 видов добавок и препаратов. В том числе в списке был мелатонин, который, как выяснилось после расследования, и был загрязнён следами запрещённого триметазидина.