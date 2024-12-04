В Польше призвали мировое теннисное сообщество защитить Швентек от нападок Москвы

"Наш вид спорта настолько слаб, что нам приходится защищать Игу руками и ногами. В теннисе так много ловушек для игроков, что сложно не попасть в одну из них. У нас не так много игроков, как, например, в США, где, если отстранят одного, останется еще пятеро и можно махнуть рукой. Ига — гордость нашего тенниса, лучший игрок мира. Вот почему мы должны защищать Игу. Все теннисисты должны поддержать Швентек. Вся индустрия, которая зарабатывает на жизнь теннисом, должна поддержать ее.