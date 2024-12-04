В Польше призвали мировое теннисное сообщество защитить Швентек от нападок Москвы

"Наш вид спорта настолько слаб, что нам приходится защищать Игу руками и ногами. В теннисе так много ловушек для игроков, что сложно не попасть в одну из них. У нас не так много игроков, как, например, в США, где, если отстранят одного, останется еще пятеро и можно махнуть рукой. Ига — гордость нашего тенниса, лучший игрок мира. Вот почему мы должны защищать Игу. Все теннисисты должны поддержать Швентек. Вся индустрия, которая зарабатывает на жизнь теннисом, должна поддержать ее.
Наш вид спорта становится слабым и ущербным. Вот почему мы должны еще больше поддержать Игу. Мне жаль эту девушку. Нельзя отрицать, что Ига — чувствительный, даже сверхчувствительный человек. Поэтому нам нужно заботиться о ней и поддерживать ее, особенно сейчас, в трудную минуту, а не осуждать. В нападках на Игу виновата Москва, ее мучают, а мы должны ее защищать", — сказал Радваньски в интервью Polsat Sport.