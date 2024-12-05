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Синнер отказался от вечеринки сборной Италии ради Дня рождения Калинской

Синнер променял празднование победы в Кубке Дэвиса на День рождения Калинской.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер отказался от вечеринки сборной Италии в честь победы в Кубке Дэвиса ради посещения дня рождения российской теннисистки Анны Калинской, сообщает Corriere della Sera.

Вечеринка национальной команды была запланирована в Сан-Ремо. Вместо мероприятия Синнер отправился 2 декабря в Майами, чтобы отпраздновать 26-летие своей подруги Калинской. При этом оба теннисиста не выкладывали совместных фотографий.

Синнер в мае подтвердил информацию о том, что находится в отношениях с Калинской. Ранее итальянские СМИ сообщили, что итальянец сделал предложение Калинской на вечеринке в Нью-Йорке, на что та ответила согласием, однако позднее сам теннисист опроверг эту информацию.