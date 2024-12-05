Синнер отказался от вечеринки сборной Италии ради Дня рождения Калинской

Синнер в мае подтвердил информацию о том, что находится в отношениях с Калинской. Ранее итальянские СМИ сообщили, что итальянец сделал предложение Калинской на вечеринке в Нью-Йорке, на что та ответила согласием, однако позднее сам теннисист опроверг эту информацию.