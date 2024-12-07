КАЗАНЬ, 7 дек — РИА Новости. Шамиль Тарпищев переизбран на пост президента Федерации тенниса России (ФТР), сообщает пресс-служба ФТР.
В субботу в Казани проходит отчетно-выборная конференция Федерации тенниса России.
Тарпищев с 1999 года занимает пост президента Всероссийской теннисной ассоциации (с 2002 года — Общероссийская общественная организация «Федерация тенниса России», ФТР). В 2020 году был переизбран на новый четырехлетний срок.
Под его руководством российские теннисисты трижды становились победителями Кубка Дэвиса (2002, 2006, 2021). Тарпищев стал пятым капитаном в истории, которому удалось выиграть Кубок Дэвиса не менее трех раз. В 2021 году сборная России впервые в истории выиграла командный турнир ATP Cup.
Тарпищев отмечен рядом наград и почетных спортивных званий. В 1966 году он стал мастером спорта по теннису. В 1981 году получил звание заслуженного тренера РСФСР, а в 1985 году стал заслуженным тренером СССР. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV (2008), III (2018) и II (2022) степеней; орденами Почета (1994) и Дружбы (2017). В 2011 году получил награду Golden Achievement, присуждаемую Международным теннисным залом славы и Международной федерацией тенниса (ITF) за значительный вклад в развитие тенниса.