Тарпищев переизбран на пост президента Федерации тенниса России

Тарпищев отмечен рядом наград и почетных спортивных званий. В 1966 году он стал мастером спорта по теннису. В 1981 году получил звание заслуженного тренера РСФСР, а в 1985 году стал заслуженным тренером СССР. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV (2008), III (2018) и II (2022) степеней; орденами Почета (1994) и Дружбы (2017). В 2011 году получил награду Golden Achievement, присуждаемую Международным теннисным залом славы и Международной федерацией тенниса (ITF) за значительный вклад в развитие тенниса.