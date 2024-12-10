Российская теннисистка высказалась о жизни за границей

Кудерметова заявила, что не видит себя за пределами России и не рассматривает жизнь за границей. «Что могу сказать точно: я хочу жить в Казани. Мне очень нравится этот город. Естественно, не хотелось бы сидеть дома на диване после завершения карьеры. Хотелось бы быть полезной, применять свой опыт», — рассказала спортсменка.