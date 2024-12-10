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Российская теннисистка высказалась о жизни за границей

Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась планами на жизнь после завершения карьеры. Ее слова приводит «Бизнес Online».

Источник: Alfredo Moya/Jam Media/Getty Images

Кудерметова заявила, что не видит себя за пределами России и не рассматривает жизнь за границей. «Что могу сказать точно: я хочу жить в Казани. Мне очень нравится этот город. Естественно, не хотелось бы сидеть дома на диване после завершения карьеры. Хотелось бы быть полезной, применять свой опыт», — рассказала спортсменка.

По итогам 2024 года Кудерметова заняла 73-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка — победительница Итогового турнира WTA 2022 года и финалистка Уимблдона-2021 в парном разряде.

Российские теннисисты допущены к участию в турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе. При этом представители страны отстранены от командных турниров под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). Официальные соревнования под эгидой трех организаций в России не проводятся.