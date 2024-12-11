Новак Джокович назвал четыре главных подвига в своей карьере

"Первый — это серия из 43 побед в первой половине 2011 года. Это не было моей целью. Я чувствовал себя прекрасно, потому что закончил предыдущий сезон наилучшим образом, выиграв Кубок Дэвиса для Сербии. Это дало мне сильную уверенность для 2011 года. Я начал сезон с победы на Открытом чемпионате Австралии по теннису и, таким образом, запустил серию. Продолжал побеждать и побеждать, и чем больше я побеждал, тем лучше чувствовал себя на корте. Для меня перестало иметь значение, кто находится на другой стороне сетки. Это было феноменальное чувство, которое может случиться только раз.