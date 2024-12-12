Хачанов: мужская сборная России по теннису остается одной из сильнейших в мире

«Когда мы вернемся, думаю, что рассчитывать можно будет на многое. Видим, что сборная Италии очень сильная, также сборная Испании, — отметил Хачанов. — Но наша сборная также одна из самых сильных на данный момент. Главное, чтобы нас допустили».