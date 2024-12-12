Хачанов: мужская сборная России по теннису остается одной из сильнейших в мире

МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Мужская сборная России остается одной из самых сильных в мире и после возвращения в Кубок Дэвиса сможет рассчитывать на многое. Об этом ТАСС рассказал российский теннисист Карен Хачанов.
«Когда мы вернемся, думаю, что рассчитывать можно будет на многое. Видим, что сборная Италии очень сильная, также сборная Испании, — отметил Хачанов. — Но наша сборная также одна из самых сильных на данный момент. Главное, чтобы нас допустили».
В начале марта 2022 года Международная федерация тенниса приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах, а 14 марта подтвердила исключение российской и белорусской сборных из состава участников командных соревнований — Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. Российская команда является трехкратным победителем Кубка Дэвиса (2002, 2006, 2021).