Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алина Корнеева ответила, что должно произойти в карьере, чтобы она была удовлетворена ей

177-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева рассказала, какие цели ставит перед собой в карьере.

Источник: Getty Images

Напомним, она двукратная победительница турниров «Большого шлема» среди юниоров.

— Что должно произойти в твоей карьере, чтобы ты была удовлетворена ей? Вот что должно произойти?

— Ну, естественно, это первое место в рейтинге и «Шлемы». Это самое главное. Я не могу сказать, опять же, какое-то конкретное число. Если ты уже выиграешь один «Шлем», это уже очень круто. Но, опять же, не хочется останавливаться на этом, поэтому нету конкретного числа. Просто никогда не думала, что я могу удовлетвориться 50-м местом в рейтинге. Не хочу загадывать, опять же, но хочу большего, — сказала Корнеева в интервью YouTube-каналу «Больше!».