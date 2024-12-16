Алина Корнеева ответила, что должно произойти в карьере, чтобы она была удовлетворена ей

— Ну, естественно, это первое место в рейтинге и «Шлемы». Это самое главное. Я не могу сказать, опять же, какое-то конкретное число. Если ты уже выиграешь один «Шлем», это уже очень круто. Но, опять же, не хочется останавливаться на этом, поэтому нету конкретного числа. Просто никогда не думала, что я могу удовлетвориться 50-м местом в рейтинге. Не хочу загадывать, опять же, но хочу большего, — сказала Корнеева в интервью YouTube-каналу «Больше!».