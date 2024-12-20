Теннисиста проверили на допинг прямо во время матча. Новый уровень безумия

Конечно, есть шапероны и инспекторы, которые делают свою работу деликатно. Но антидопинговые регламенты позволяют контролерам вести себя по отношению атлетам максимально жестко, не вникая в нюансы. И это одна из трагедий современного спорта — пока в спортсменах будут видеть преступников, которые только и мечтают о том, как бы урвать награды путем обмана, борцы за чистый спорт будут иметь моральное право использовать любые средства. И проверки на запрещенку во время матчей в будущем могут стать совсем не глупой случайностью, а частью антидопинговой стратегии.