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Теннисиста проверили на допинг прямо во время матча. Новый уровень безумия

Сюрреалистический скандал на молодежном Итоговом турнире ATP в Саудовской Аравии.

Источник: Francois Nel/Getty Images

Сбылись самые дикие прогнозы о наступлении антидопинга на мировой спорт. Во время турнира ATP Next Gen Finals в Джидде (Саудовская Аравия) проверка чешского теннисиста Якуба Меньшика была устроена прямо во время матча. Расстроенный теннисист пожаловался на инцидент судье и супервайзеру, а потом не смог сконцентрироваться на игре, уступив французу Артуру Фису (2:4, 3:4 (4), 2:4 по экспериментальным правилам).

Теперь спортивные чиновники пытаются выяснить, кто виноват в случившемся. Скандал породил новую волну разговоров о необходимости реформ ВАДА, которое в нынешней ситуации одновременно устанавливает стандарты контроля и ловит нарушителей, находясь в ситуации конфликта интересов и оставаясь абсолютно безнаказанным.

Рвение на фоне скандалов

48-я ракетка мира Якуб Меньшик был одним из фаворитов молодежного Итогового турнира ATP, однако проиграл в Джидде два стартовых матча в группе и теперь почти наверняка не сможет выйти в плей-офф. Причем французу Артуру Фису 19-летний чех уступил при очень странных обстоятельствах. По ходу второго сета Меньшик запросил туалетную паузу и сильно задержался в раздевалке. Вернувшись, Якуб сообщил испанскому судье Начо Форкаделлу, что причиной непредвиденной паузы стали инспекторы допинг-контроля, потребовавшие от него пройти немедленное тестирование. Удивленный рефери связался с супервайзером по рации и попросил разобраться в ситуации. «Передайте, что подобное не должно происходить», — прокомментировал инцидент Форкаделл.

Случившееся явно нарушает стандарты тестирования ВАДА и, скорее всего, является результатом какой-то ошибки. Процедура взятия пробы — это целый процесс с выдачей уведомления, подписанием протоколов, опломбированием и упаковкой пробирок… Это не просто «пописать в баночку», корректную проверку невозможно устроить на бегу. И трехминутные туалетные перерывы в теннисе точно не самая подходящая пауза для подобного мероприятия.

Действия инспекторов в этом случае явно привели к задержке матча и могли прямо повлиять на его результат. Конечно, от идиотов, слишком ревностно выполняющих свою работу, не застрахован никто. Однако случившееся укладывается в процесс существенного ограничения прав спортсменов ради «чистоты спорта», который продолжается уже много лет.

Молодежный Итоговый турнир хоть и проводится в межсезонье по экспериментальным правилам, но входит в официальный календарь ATP. Так что внесоревновательным тестированием проверки на соревнованиях в Джидде объявить невозможно, и действия инспекторов в отношении Меньшика выглядят как диверсия, попытка показать всему миру, что борьба за чистоту спорта сейчас важнее, чем сам спорт.

Возможно, происходит это на фоне многочисленных обвинений в адрес Международной федерации тенниса в двойных стандартах из-за оправдания двух звездных игроков Янника Синнера и Иги Свентек в течение пары месяцев. Получив огромную порцию негатива, антидопинговые структуры пытаются проявить рвение, однако это вызывает обратный эффект.

Источник: Francois Nel/Getty Images

Часть стратегии?

Похожий инцидент случился год назад на матче Кубка Дэвиса, когда волонтер довел до белого каления самого Новака Джоковича. Допинг-офицеры явились к сербу за полтора часа до матча и потребовали сдать кровь и мочу. В это время Новак уже готовился к поединку и не хотел отвлекаться. Кроме того, невольное «донорство» могло повлиять на физическое состояние спортсмена. А главное — в экстремальной проверке не было необходимости.

«У меня свой распорядок, — объяснял Джокович свое возмущение. — Что изменится, если меня проверят после матча? Сделайте это в спокойной обстановке и не устраивайте постыдные шоу. То, что случилось, — возмутительно. Я ничего не скрываю, но всему есть предел. Люди, которые это организовали, не понимают спорт и не понимают, где находятся».

Источник: Пресс-служба Australian Open

В 2020-м скандалил с проверяющими российский легкоатлет Сергей Шубенков. На этапе Кубка России в Брянске между предварительными забегами и финалами к нашему знаменитому барьеристу подошел допинг-офицер из РУСАДА и попросил Сергея сдать тест. Этот отрезок считается ключевым для настроя на решающий забег, и атлетов не дергают даже тренеры.

«В ответ на мои возражения, что мне надо правильно размяться, подготовиться и настроиться, мне сообщили, что на все эти дела времени было достаточно, а если я не был готов сходить в туалет сразу после предварительных забегов, я мог бы отдохнуть и на пункте сдачи проб, — жаловался Шубенков в соцсетях. — Такой ответ меня совершенно вывел из себя, я был взбешен до крайней степени».

Источник: РИА "Новости"

При этом, как выяснилось в результате разбора полетов, и в случае с Шубенковым, и в ситуации с Джоковичем инспекторы действовали абсолютно в рамках правил. В ситуации с Меньшиком, скорее всего, была нарушена буква антидопингового регламента, но не его дух. Так что причина не в упертых проверяющих, а исключительно в расстановке приоритетов.

Если изначально рассматривать спортсмена не как обладателя уникального таланта, который необходимо лелеять, а как мошенника, готового при первой же возможности нарушить правила, то неприятные ситуации неизбежны. Увы, многих инспекторов изначально настраивают именно на конфликтную волну.

Конечно, есть шапероны и инспекторы, которые делают свою работу деликатно. Но антидопинговые регламенты позволяют контролерам вести себя по отношению атлетам максимально жестко, не вникая в нюансы. И это одна из трагедий современного спорта — пока в спортсменах будут видеть преступников, которые только и мечтают о том, как бы урвать награды путем обмана, борцы за чистый спорт будут иметь моральное право использовать любые средства. И проверки на запрещенку во время матчей в будущем могут стать совсем не глупой случайностью, а частью антидопинговой стратегии.

Автор: Олег Шамонаев