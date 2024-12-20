Калинская блеснула на обложке модного журнала. И просила не спрашивать её о Синнере

«Мне это очень нравится. В 12−16 лет я носила Nike и очень хотела подписать с ними контракт. Я была большой поклонницей бренда, как и многие дети. И вот наконец у меня есть соглашение, так что я чувствую, что наконец-то нахожусь “в своей шкуре”. Мне нравится их одежда и стиль. Я бы сказала, что форма Nike немного ярче, чем та, которую я носила раньше. Мой личный стиль вне корта тоже меняется. Забавно, я только что была со своей подругой, и ей нравятся все яркие вещи. Она говорит, что я скучная. Она получает комплименты, знаете ли, за то, что носит что-то необычное. И я такая: “Может, мне стоит у неё немного поучиться”. Я бы сказала, что предпочитаю классику и элегантность, но теперь начинаю думать: “Мне стоит добавить какие-то детали, какие-то дополнения, красивые украшения, немного другого цвета”. Это поднимает мне настроение», — призналась теннисистка.