Рублёв победил Кирьоса в WTL. Мирра и Соболенко разгромили соперниц в паре

2-й тур начался с матчевой встречи «Хоукс» и «Иглз». Программу игрового дня открыл матч в женском парном разряде, в котором Андреева и Соболенко противостояли Бадосе и Швёнтек. Российско-белорусская пара одержала уверенную победу — 6:1 за 25 минут. При этом нельзя сказать, что они доминировали на корте. Однако все ключевые очки брали Мирра и Арина. Оба брейка, во втором и в четвёртом геймах, они делали на решающем очке, то есть при 40:40. А в своих геймах Андреева и Соболенко отдавали не более двух очков и так повели 5:0.