Рублёв спас свою команду и защитил титул на WTL. А Мирра осталась без кубка, но с победами

Рыбакина и Гарсия вышли подавать на победу при счёте 5:0, но несколько раз здорово на приёме сыграла Андреева — она в этой встрече выглядела увереннее и действовала точнее Соболенко. В результате девушки сделали брейк, взяли первый в этой партии гейм и остались в игре. После этого Арина влилась, пристрелялась, а Каролин Гарсия, напротив, начала сдавать позиции. Это помогло россиянке и белоруске взять четыре гейма подряд и перевести счёт в 4:5.