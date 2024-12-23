Теннисист-чемпион признался в нарушении допинг-правил и запросил отстранение

Ранее еще два теннисиста из мирового топа сдали положительные допинг-тесты. Первая ракетка мира Янни Синнер провалил два допинг-теста, но избежал дисквалификации. Итальянец объяснил, что вещество попало в его организм из-за обработки раны спреем. Проба во внесоревновательный период второй ракетки мира Иги Швентек дала положительный результат на триметазидин.